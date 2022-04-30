Широков не верит в то, что заявление Чеферина повлияет на возвращение российских клубов в еврокубки

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу слов президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее функционер заявил, что российские спортсмены не должны страдать в связи со сложившейся политической ситуацией в мире.

– И что с этих слов? Он же не единолично решает это, поэтому тут нечего обсуждать. Ничего не изменилось. Посмотрим, что будет на конгрессе. Если это решает конгресс, то я слабо верю, что российские клубы вернут в еврокубки, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 30 апреля, в СМИ появилась новость о том, что УЕФА планирует обсудить вопрос участия российских клубов и сборных в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23. Ожидается, что решение может быть принято на следующей неделе.