Бышовец считает справедливыми слова Чеферина, поддержавшего российских спортсменов

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее функционер заявил, что российские спортсмены не должны страдать в связи со сложившейся политической ситуацией в мире.

– Очень приятное сообщение. Думаю, оно очень справедливое и соответствует всем нормам и положениям УЕФА и ФИФА. Я хотел бы, чтобы российские клубы вернули в еврокубки. Почему так резко поменяли свою точку зрения? Не хотелось бы все это сводить только к геополитике, – приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 30 апреля, в СМИ появилась новость о том, что УЕФА планирует обсудить вопрос участия российских клубов и сборных в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23. Ожидается, что решение может быть принято на следующей неделе.