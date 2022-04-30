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Бышовец считает справедливыми слова Чеферина, поддержавшего российских спортсменов

При этом отечественный специалист выразил надежду, что клубы из России смогут вновь участвовать в еврокубковых турнирах.
30 апреля 2022 15:05
автор: Владислав Корегин

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее функционер заявил, что российские спортсмены не должны страдать в связи со сложившейся политической ситуацией в мире.

– Очень приятное сообщение. Думаю, оно очень справедливое и соответствует всем нормам и положениям УЕФА и ФИФА. Я хотел бы, чтобы российские клубы вернули в еврокубки. Почему так резко поменяли свою точку зрения? Не хотелось бы все это сводить только к геополитике, – приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 30 апреля, в СМИ появилась новость о том, что УЕФА планирует обсудить вопрос участия российских клубов и сборных в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23. Ожидается, что решение может быть принято на следующей неделе.

источник: Чемпионат.com
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