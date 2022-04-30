Ловчев прокомментировал слова президента УЕФА Чеферина в поддержку России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление президента УЕФА Александра Чеферина.
Ранее Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире. Жуков похвалил главу УЕФА за проявленную смелость.
«Не считаю это неожиданным. «Россия - плохо. Россию надо давить». Это все равно будет потихоньку заканчиваться», - приводит слова Ловчева «Чемпионат».
Напомним, Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире.
источник: Чемпионат.com