Андрей Тихонов: Если УЕФА разрешит российским клубам играть на нейтральных полях, надо соглашаться

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу будущего российских клубов в еврокубках.

Ранее Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире. Жуков похвалил главу УЕФА за проявленную смелость.

«Стоит соглашаться играть на нейтральных полях? Я считаю, что нужно. Сегодня играем на нейтральных полях, а завтра уже и на своих, - приводит слова Тихонова «Спорт день за днем».

Напомним, Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире.