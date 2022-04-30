«Сочи» одержал разгромную победу над «Рубином», забив шесть голов в ворота своего соперника

Футболисты «Сочи» на выезде крупно обыграли «Рубин» (6:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Тимофей Маргасов, отличившийся на 26-й минуте, а также Жоаозиньо (42), Матео Кассьерра (52), Кирилл Заика (83), Ивелин Попов (85) и Георгий Мелкадзе (90+2).

Таким образом, «Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 11-й строчке (29 очков).

7 мая сочинцы сыграют в гостях против ЦСКА, а клуб из Казани днем позже на выезде встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России

27-й тур

«Рубин» (Казань) – «Сочи» – 0:6 (0:2)

Голы: Маргасов, 26. Жоаозиньо, 42. Кассьерра, 52. Заика, 83. Попов, 85. Мелкадзе, 90+2.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Климов, 85), Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор (Кузнецов, 72), Апшацев (Бакаев, 46), Лисакович (Онугха, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 67), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 67), Жоаозиньо (Заика, 78), Кассьерра (Попов, 71).