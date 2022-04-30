«Краснодар» – «Ростов»: Щетинин и Комличенко начнут предстоящую встречу с первых минут

«Краснодар» и «Ростов» объявили свои стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, в Краснодаре. Начало – 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Добавим, что в данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. При этом у «быков» есть одна игра в запасе.

Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина идут восьмыми (34 очка). В последних четырех встречах южане одержали четыре победы.