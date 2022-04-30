Игнатьев – о словах Чеферина: Почему он раньше не подумал и не высказал тезис – спорт вне политики?

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о своем отношении к высказываниям президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее функционер заявил, что российские спортсмены не должны страдать в связи со сложившейся политической ситуацией в мире.

– Наверное, надо поаплодировать Чеферину. Только почему он раньше не подумал и не высказал тезис – спорт вне политики? Сейчас он говорит так, а до этого не поддержал. Теперь остается только ждать. Я бы очень хотел, чтобы его слова не разошлись с конкретными делами, – цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 30 апреля, в СМИ появилась новость о том, что УЕФА планирует обсудить вопрос участия российских клубов и сборных в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23. Ожидается, что решение может быть принято на следующей неделе.