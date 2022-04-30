Дзагоев, Фернандес и Набабкин не сыграют против «Ахмата» в 27-м туре РПЛ

Сразу несколько футболистов московского ЦСКА не смогут принять участие в ближайшем туре РПЛ против «Ахмата».

Речь идет про Алана Дзагоева, Марио Фернандеса и Кирилла Набабкина.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Марио Фернандес не полетел с командой в Грозный из-за перебора желтых карточек. Кирилл Набабкин продолжает восстанавливаться после повреждения мышц. Алан Дзагоев получил еще одну травму — на этот раз капсульно-связочного аппарата стопы. О сроках его возвращения на поле будет сообщено позже.

Очная встреча «Ахмата» и ЦСКА состоится 1 мая, матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.