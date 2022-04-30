«Ливерпуль» на выезде минимально обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Кейта

Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» завершился победой команды Юргена Клоппа со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 19-й минуте. Его автором стал центральный полузащитник Наби Кейта.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 82 очка и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ, опередив «Манчестер Сити». «Ньюкасл» остался на девятой строчке (43 очка).

7 мая «мерсисайдцы» сыграют дома против «Тоттенхэма», а его сегодняшний соперник днем позже отправится в гости к «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

35-й тур

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)

Гол: Кейта, 19.