ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»

Сегодня, 30 апреля, клуб из Татарстана проиграл своему сопернику со счетом 0:6.
30 апреля 2022 16:35
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу матча 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» разгромно уступил «Сочи» со счетом 0:6.

Отметим, что казанский клуб потерпел самое крупное поражение в истории своих выступлений в РПЛ.

– Катастрофа. Даже выражение подобрать сложно. Просто беспредел. Не пора ли в отставку Слуцкому? Я об этом говорю уже несколько лет. Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет. У него всегда кто-то виноват, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что действующий контракт Леонида Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года. В данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

8 мая клуб из Казани сыграет в гостях против «Локомотива».

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Олег Шатов: Такая команда, как «Урал», и такой город заслуживает того, чтобы играть в РПЛ
В данный момент екатеринбургская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
30.04.2022 17:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Борис Ротенберг: У игроков «Рубина» проблемы в физическом плане, мы опережали их везде и во всем
«Рубин» разгромил оппонентов со счетом 6:0.
30.04.2022 17:38
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Холанда и Ибрагимовича Мино Райола скончался
Агент Холанда и Ибрагимовича Мино Райола скончался
Об этом подтвердила семья агента.
30.04.2022 17:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Урала» Шалимов – о победе над «Динамо» в РПЛ: Мы рады, если не сказать – счастливы
Сегодня, 30 апреля, екатеринбургский клуб на выезде обыграл бело-голубых со счетом 3:2.
30.04.2022 17:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Слуцкий ответил на вопрос о своем возможном уходе из «Рубина» после крупного поражения от «Сочи»
Контракт отечественного специалиста с командой из Казани рассчитан до лета 2024 года.
30.04.2022 16:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Потерпели заслуженное поражение». Шварц - об игре против «Урала»
Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».
30.04.2022 16:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»
Сегодня, 30 апреля, клуб из Татарстана проиграл своему сопернику со счетом 0:6.
30.04.2022 16:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» на выезде минимально обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Кейта
«Красные» временно поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ.
30.04.2022 16:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дзагоев, Фернандес и Набабкин не сыграют против «Ахмата» в 27-м туре РПЛ
Встреча состоится 1 мая в Грозном.
30.04.2022 16:19
Футбол
автор: Александр Бойченко
Игнатьев – о словах Чеферина: Почему он раньше не подумал и не высказал тезис – спорт вне политики?
Отечественный специалист надеется, что слова главы УЕФА не разойдутся с конкретными делами организации.
30.04.2022 16:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
«Динамовцы оказались не готовы к борьбе за золото с «Зенитом»? Так никто не готов!» Сенников — о развязке чемпионата
Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном домашнем поражении «Динамо» от «Урала» (2:3), которое сделало для «Зенита» золотым предстоящий матч с «Локо».
Москва проголосовала за чемпионство «Зенита»! Как «Динамо» проиграло дома «Уралу»
В 27-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сенсационно уступила в Москве екатеринбуржцам (2:3) - таким образом уже 30 апреля «Зенит» может досрочно оформить золото.
«Свой гол гости забьют, а в ответ получат три-четыре». Ловчев — о матче «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что не видит особых шансов у «Локомотива» остановить без пяти минут чемпионов России.
«Карпин победит пятый раз подряд с тоталом больше 2,5». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в южном дерби в рамках 27-го тура РПЛ (30 апреля, 16:30).
Рекордный бой Орловского и возвращение Молдавского Кинг-Конга. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 35
Май начнется в Лас-Вегасе турниром UFC, в главном бою которого в рамках легчайшего дивизиона сойдутся американец Роб Фонт и эквадорец Марлон Вера. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
Суперсезон Капризова: 108 очков и Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ. На очереди — борьба за Кубок Стэнли!
Гол и передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» завершить регулярный чемпионат НХЛ домашней победой над «Колорадо» (4:1), а самому российскому форварду - обновить клубный рекорд результативности за сезон.
Первая леди российского букмекерства
30 апреля свой день рождения отмечает одна из самых ярких топ-менеджеров букмекерской отрасли страны, первый вице-президент компании «Лига Ставок» Ольга Журавская. Редакция "Плеймейкера" поздравляет Ольгу!
Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано
Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.
Тутберидзе и Соколовская против Мишина и Москвиной. Кто выиграл бы матч Москва — Россия?
Недавно «Плеймейкер» спрогнозировал исход гипотетического поединка между звездными сборными нашей страны и мира. Теперь мы повторяем эту затею уже во внутрироссийском масштабе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика