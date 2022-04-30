Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу матча 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» разгромно уступил «Сочи» со счетом 0:6.

Отметим, что казанский клуб потерпел самое крупное поражение в истории своих выступлений в РПЛ.

– Катастрофа. Даже выражение подобрать сложно. Просто беспредел. Не пора ли в отставку Слуцкому? Я об этом говорю уже несколько лет. Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет. У него всегда кто-то виноват, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что действующий контракт Леонида Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года. В данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

8 мая клуб из Казани сыграет в гостях против «Локомотива».