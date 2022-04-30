«Потерпели заслуженное поражение». Шварц - об игре против «Урала»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил причину поражения своей команды против «Урала» в рамках 27-го тура РПЛ (2:3).

«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25 минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение.

Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно», — передает слова Шварца «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил Эри Бикфалви (28-я и 67-я минуты). Также один гол забил Даниэль Мишкич (31-я).

У хозяев отличились Арсен Захарян (7-я) Клинтон Н' Жи (80-я).

Таким образом, «Динамо» с 52 очками осталось на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. «Урал» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 27 очков.