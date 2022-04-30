ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Потерпели заслуженное поражение». Шварц - об игре против «Урала»

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».
30 апреля 2022 16:47
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил причину поражения своей команды против «Урала» в рамках 27-го тура РПЛ (2:3).

«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25 минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение.

Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно», — передает слова Шварца «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил Эри Бикфалви (28-я и 67-я минуты). Также один гол забил Даниэль Мишкич (31-я).

У хозяев отличились Арсен Захарян (7-я) Клинтон Н' Жи (80-я).

Таким образом, «Динамо» с 52 очками осталось на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. «Урал» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 27 очков.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Олег Шатов: Такая команда, как «Урал», и такой город заслуживает того, чтобы играть в РПЛ
В данный момент екатеринбургская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
30.04.2022 17:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Борис Ротенберг: У игроков «Рубина» проблемы в физическом плане, мы опережали их везде и во всем
«Рубин» разгромил оппонентов со счетом 6:0.
30.04.2022 17:38
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Холанда и Ибрагимовича Мино Райола скончался
Агент Холанда и Ибрагимовича Мино Райола скончался
Об этом подтвердила семья агента.
30.04.2022 17:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Урала» Шалимов – о победе над «Динамо» в РПЛ: Мы рады, если не сказать – счастливы
Сегодня, 30 апреля, екатеринбургский клуб на выезде обыграл бело-голубых со счетом 3:2.
30.04.2022 17:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Слуцкий ответил на вопрос о своем возможном уходе из «Рубина» после крупного поражения от «Сочи»
Контракт отечественного специалиста с командой из Казани рассчитан до лета 2024 года.
30.04.2022 16:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Потерпели заслуженное поражение». Шварц - об игре против «Урала»
Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».
30.04.2022 16:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»
Сегодня, 30 апреля, клуб из Татарстана проиграл своему сопернику со счетом 0:6.
30.04.2022 16:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» на выезде минимально обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Кейта
«Красные» временно поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ.
30.04.2022 16:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дзагоев, Фернандес и Набабкин не сыграют против «Ахмата» в 27-м туре РПЛ
Встреча состоится 1 мая в Грозном.
30.04.2022 16:19
Футбол
автор: Александр Бойченко
Игнатьев – о словах Чеферина: Почему он раньше не подумал и не высказал тезис – спорт вне политики?
Отечественный специалист надеется, что слова главы УЕФА не разойдутся с конкретными делами организации.
30.04.2022 16:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
«Динамовцы оказались не готовы к борьбе за золото с «Зенитом»? Так никто не готов!» Сенников — о развязке чемпионата
Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном домашнем поражении «Динамо» от «Урала» (2:3), которое сделало для «Зенита» золотым предстоящий матч с «Локо».
Москва проголосовала за чемпионство «Зенита»! Как «Динамо» проиграло дома «Уралу»
В 27-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сенсационно уступила в Москве екатеринбуржцам (2:3) - таким образом уже 30 апреля «Зенит» может досрочно оформить золото.
«Свой гол гости забьют, а в ответ получат три-четыре». Ловчев — о матче «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что не видит особых шансов у «Локомотива» остановить без пяти минут чемпионов России.
«Карпин победит пятый раз подряд с тоталом больше 2,5». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в южном дерби в рамках 27-го тура РПЛ (30 апреля, 16:30).
Рекордный бой Орловского и возвращение Молдавского Кинг-Конга. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 35
Май начнется в Лас-Вегасе турниром UFC, в главном бою которого в рамках легчайшего дивизиона сойдутся американец Роб Фонт и эквадорец Марлон Вера. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
Суперсезон Капризова: 108 очков и Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ. На очереди — борьба за Кубок Стэнли!
Гол и передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» завершить регулярный чемпионат НХЛ домашней победой над «Колорадо» (4:1), а самому российскому форварду - обновить клубный рекорд результативности за сезон.
Первая леди российского букмекерства
30 апреля свой день рождения отмечает одна из самых ярких топ-менеджеров букмекерской отрасли страны, первый вице-президент компании «Лига Ставок» Ольга Журавская. Редакция "Плеймейкера" поздравляет Ольгу!
Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано
Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.
Тутберидзе и Соколовская против Мишина и Москвиной. Кто выиграл бы матч Москва — Россия?
Недавно «Плеймейкер» спрогнозировал исход гипотетического поединка между звездными сборными нашей страны и мира. Теперь мы повторяем эту затею уже во внутрироссийском масштабе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика