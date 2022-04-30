Слуцкий ответил на вопрос о своем возможном уходе из «Рубина» после крупного поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу своего будущего в команде после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:6).

Отметим, что казанский клуб потерпел самое крупное поражение в истории своих выступлений в РПЛ.

– Доработаю ли этот сезон? Вы можете задать этот вопросу руководству клуба. У «Рубина» есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат компенсации. Хотел бы я доработать в «Рубине» до конца сезона? Если ты хлебаешь такой большой ложкой, то надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция, – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер»

Добавим, что Слуцкий занимает пост наставника «Рубин» с декабря 2019 года. Действующий контракт 50-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В данный момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко. 8 мая клуб из Казани сыграет в гостях против «Локомотива».