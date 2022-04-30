Тренер «Урала» Шалимов – о победе над «Динамо» в РПЛ: Мы рады, если не сказать – счастливы

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился эмоциями после победы своей команды над «Динамо» (3:2) в гостевом матче 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что авторами забитых мячей в составе екатеринбуржцев стали Эрик Бикфалви, отличившийся дублем, а также Даниэль Мишкич.

– Сегодня были силы радоваться после игры. Мы рады, если не сказать – счастливы. Нам надо было выдержать натиск «Динамо». Пропустили быстрый гол, но после этого сразу пришли в себя. После этого игра была равная. При счете 3:2 мы защищали результат, потому что обязаны были это делать, – приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Добавим, что «Урал» одержал свою вторую победу кряду в РПЛ и набрал 27 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета составляет пять очков.

7 мая команда Шалимова сыграет дома против «Спартака».