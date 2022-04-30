Агент Холанда и Ибрагимовича Мино Райола скончался

Известный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни на 54-м году жизни.

Эту информацию подтвердила семья агента в социальных сетях. 54-летний Райола находится в больнице в критическом состоянии с января этого года.

Райола представлял интересы более 20 известных в Европе футболистов, среди которых были такие звезды, как вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 млн евро.