Борис Ротенберг: У игроков «Рубина» проблемы в физическом плане, мы опережали их везде и во всем

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о победе своей команды над «Рубином» в 27-м туре РПЛ (6:0).

«Очень много было нереализованных моментов в предыдущих матчах, а сегодня реализовали то, что смогли. Главное, что ребята со спортивной злостью выходят и борются доказать, что спорт вне политики. В «Рубине» собраны профессиональные игроки. Возможно, у него проблемы в физическом плане, и мы опережали их везде и во всем», - сказал Ротенберг ТАСС.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Тимофей Маргасов, отличившийся на 26-й минуте, а также Жоаозиньо (42), Матео Кассьерра (52), Кирилл Заика (83), Ивелин Попов (85) и Георгий Мелкадзе (90+2).

Таким образом, «Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 11-й строчке (29 очков).