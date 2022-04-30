Олег Шатов: Такая команда, как «Урал», и такой город заслуживает того, чтобы играть в РПЛ

Атакующий полузащитник «Урала» Олег Шатов выразил надежду, что екатеринбургский клуб сохранит прописку в чемпионате России по итогам текущего сезона.

Отметим, что сегодня, 30 апреля, подопечные Игоря Шалимова на выезде обыграли «Динамо» в матче 27-го тура со счетом 3:2. В составе победившей команды голы забили Эрик Бикфалви, отличившийся дублем, а также Даниэль Мишкич.

– Как мы решили вопрос с тем, чтобы остаться в РПЛ? Мы выиграли и даже никуда не поднялись. Мы по-прежнему в зоне стыков. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить команду в РПЛ. Такая команда, как «Урал», и такой город заслуживает того, чтобы играть в РПЛ, – цитирует Шатова «Чемпионат».

Добавим, что «Урал» одержал свою вторую победу кряду в РПЛ и набрал 27 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета составляет пять очков.

7 мая екатеринбуржцы сыграют дома против «Спартака».