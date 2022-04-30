«Краснодар» обыграл «Ростов» и прервал их четырехматчевую победную серию

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом». Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

В составе «быков» голами отличились Никита Кривцов (14-я минута). У «Ростова» отметились Никита Комличенко (4). Еще один мяч в собственные ворота забил Игорь Калинин (16).

Таким образом, подопечные Валерия Карпина потерпели первое поражение за четыре матча. Желто-синие идут на восьмом месте в таблице с 34 очками, в активе «Краснодара» пятая строчка и 42 балла.

Следующий матч «быки» проведут 4 мая дома против «Локомотива», а «Ростов» встретится с «Уфой» в гостях 8 числа.

РПЛ

27-й тур

«Краснодар»- «Ростов» 2:1

Голы: Кривцов 14, Калинин 16 (аг), - Комличенко (4).