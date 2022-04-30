«Майнц» обыграл «Баварию», прервав серию мюнхенцев из девяти матчей без поражений в Бундеслиге

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Мева Арена» состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем-05» и «Баварией». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

В составе «Майнца» голы забили Жонатан Буркардт (18-я минута), Мусса Ньякат (27) и Леандро Баррейро (57). Единственный мяч у «Баварии» на счету у Роберта Левандовски (33).

Благодаря этому успеху «Майнц» прервал девятиматчевую беспроигрышную мюнхенцев.

Отметим, что подопечные Юлиана Нагельсмана начинали этот матч в ранге чемпионов Германии сезона-2021/22.

После этой игры «Майнц» расположился на девятой строчке с 42 очками, в активе «Баварии» первая позиция и 75 баллов.

Следующий матч «Майнц» сыграет 7 мая в гостях против «Герты», а «Бавария» примет «Штутгарт» на следующий день.

Бундеслига

32-й тур

«Майнц» - «Бавария» 1:3

Голы: Буркардт 18, Ньякат 27, Баррейро 57, - Лвандовски 33