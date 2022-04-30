Владимир Перегонцев: «Локомотив» сейчас набирает обороты, матч с «Зенитом» должен быть интересным

Экс-капитан и тренер «Локо» Владимир Перегонцев настроен оптимистично перед матчем с «Зенитом».

– «Локомотив» сейчас набирает обороты. После неудачной игры с «Ростовом» была боевая во всех смыслах ничья с «Сочи» (2:2), а в последней игре – 2:1 с «Нижним Новгородом». «Локо» сыграл качественно, особенно в начале второго тайма. Команда хорошо управляема, что игроки готовы правильно реагировать на неудачи.

Важный в текущих условиях психологический момент: «Локомотив» объявил о подписании первого новичка, который присоединится к команде в следующем сезоне. Да, речь не идет про статусного звездного игрока, черногорец Марко Раконьяц был известен скорее скаутам и селекционерам, не болельщикам. Но для команды этот трансфер значит, что клуб стабилен, что думает о будущем несмотря на турбулентность, что работает над усилением. Игроки такие вещи как правило хорошо понимают, это должно положительно сказаться на настроении в команде.

«Локомотив» – последний клуб, выигрывавший золото РПЛ до «Зенита». К сегодняшнему противостоянию этот факт имеет лишь опосредованное отношение, оба клуба сильно изменились за четыре года. Но в «Локомотиве» продолжают выступать игроки «золотой» команды: Гильерме, Рыбус, Баринов и Антон Миранчук. Поэтому матч должен быть интересным, помимо футбола это будет еще и столкновение чемпионских характеров.

Добавим, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу рассудит Владимир Москалев из Воронежа.