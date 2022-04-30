Дортмундская «Боруссия» не смогла переиграть «Бохум» несмотря на хет-трик Холанда

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», прошла игра 32-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Бохумом». Победу одержали гости со счетом 4:3.

В составе «шмелей» хет-трик забил Эрлинг Холанд (18, 30, 62-е минуты). У победителей отличились Себастьян Польтер (3), Геррит Хольтманн (8), Юрген Локадия (81) и Милош Пантович (85).

После этой победы «Бохум» расположился на 11-й строчке в таблице с 39 очками, на счету «Боруссии» второе место и 63 балла.

Следующий матч подопечные Марко Розе проведут 7 мая в гостях против «Гройтера», а «Бохум» примет «Арминию» днем раньше.

Бундеслига

32-й тур

«Боруссия» - «Бохум» 3:4

Голы: Холанд 18, 30, 62, - Польтер 3, Хольтманн 8, Локадия 81, Пантович 85