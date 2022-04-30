«Зенит» - «Локомотив»: Малком, Клаудиньо и Гилерме выйдут в старте

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена», пройдет матч 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Стали известны стартовые составы играющих команд.
Состав «Зенита»: Кержаков, Чистяков, Д. Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.
Состав «Локомотива»: Гилерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.
Перед стартом очного противостояния сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 58 очками, на счету железнодорожников шестая строчка и 41 балл. В случае, если сегодня «Зенит» выиграет, он досрочно оформит чемпионство сезона-2021/22.
источник: «Советский спорт»