Дубль Родриго помог «Реалу» разгромить «Эспаньол» и стать чемпионом Испании

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 34-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Эспаньолом». Победу одержали «сливочные» со счетом 4:0.
Голами в составе мадридцев отметились Родриго (40, 43-я минута), Марко Асенсио (55) и Карим Бензема (81).
Таким образом, по итогам этого матча «Реал» вернул себе чемпионство в Ла Лиге. «Сливочные» выиграли турнир в рекордный 35-й раз за всю историю.
Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут 4 мая дома против «Манчестер Сити» в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. «Эспаньол» примет «Осасуну» 8 числа.
Ла Лига
34-й тур
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол» (Барселона) 4:0
Голы: Родриго 40, 43, Асенсио 55, Бензема 81
источник: «Советский спорт»