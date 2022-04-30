Анчелотти - первый тренер в истории, выигравший чемпионство во всех топ-5 лигах Европы

Сегодня, 30 апреля, «Реал» принимал на своем поле «Эспаньол» в рамках 34-го тура Ла Лиги (4:0). По итогам этой игры «сливочные» стали чемпионами Испании в 35-й раз.

Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти стал первым специалистом, который оформил чемпионство во всех из топ-5 лиг Европы.

Ранее Анчелотти выигрывал в Италии с «Миланом», в Англии с лондонским «Челси», во Франции с «Пари Сен-Жермен» и в Германии с «Баварией».

Голами в составе мадридцев отметились Родриго (40, 43-я минута), Марко Асенсио (55) и Карим Бензема (81).

Таким образом, по итогам этого матча «Реал» вернул себе чемпионство в Ла Лиге. «Сливочные» выиграли турнир в рекордный 35-й раз за всю историю.