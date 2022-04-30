Дмитрий Селюк: От смерти Райолы выиграют клубы. Все суммы на футболистов будут меньше

Известный футбольный агент России Дмитрий Селюк прокомментировал известие о кончине 54-летнего мирового агента Мино Райолы.

Сегодня, 30 апреля, семья агента сообщила известие о его смерти после продолжительной болезни.

«Я бы сравнил Райолу с Костей Сарсания. Он, как и Мино, рано ушел из жизни. Все из-за того, что много занимался футболом и забывал про себя. Так же и Мино. Райола делал чересчур много эпатажных вещей и не обращал внимание на здоровье. Мои соболезнования его семье.

Не будет тех запросов, которые просил Мино, все суммы будут меньше. А от этого выиграют клубы. Для футболистов ничего не изменится», — сказал Селюк Sport24.

Райола представлял интересы более 20 известных в Европе футболистов. В прошлом году состояние нидерландского агента оценивалось примерно в 73,5 млн евро.