Анчелотти намекнул на переход Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул на возможный переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в стан «сливочных».

«С этим клубом, с этим президентом будущее уже предопределено», - приводит загадочный ответ специалиста на вопрос о трансфере француза beIN Sports.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча, в которых забил 35 мячей. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока составляет 160 миллионов евро.

Напомним, после сегодняшней победы над «Эспаньолом» со счетом 4:0 «Реал» оформил чемпионский титул.