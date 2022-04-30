«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» и выиграл чемпионат страны в четвертый раз кряду

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» состоялась игра 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отличились Иван Сергеев (27-я минута), Малком (42) и Андрей Мостовой (77). У железнодорожников гол забил Гирано Керк (4).

Таким образом, «Зенит» выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд. Сине-бело-голубые сравнялись с ЦСКА по количеству трофеев, завоеванных в 21 веке (14).

Команда из берегов Невы завоевала восьмой чемпионат страны. Рекордсменом по этому показателю является «Спартак» (10).

Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 7 мая дома против «Химок», а «Локомотив» поедет в Краснодар для встречи с местным клубом тремя днями раньше.

РПЛ

27-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) 3:1

Голы: Сергеев 27, Малком 42, Мостовой 77, - Керк 4

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Алип (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Сергеев, Юри Алберто (Мостовой, 72).

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов (Бабкин, 60), Жемалетдинов, Керк, Карпукас, Петров (Миранчук, 72), Изидор (Камано, 73).

Предупреждение:

Мампасси (45).