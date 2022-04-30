«Манчестер Сити» разгромил «Лидс» и вернул себе лидерство в АПЛ

В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Лидс Юнайтед» и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Родри, Натан Аке, Габриэл Жезус и Фернандиньо.
Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 83 очка и вновь сместили с первой строчки «Ливерпуль», который сегодня также в гостях одолел «Ньюкасл». Обеим командам до конца чемпионата осталось провести по четыре встречи.
АПЛ
35-й тур
«Лидс Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:4 (0:1)
Голы: Родри, 13; Аке, 54; Жезус, 78; Фернандиньо, 90.
источник: «Советский спорт»