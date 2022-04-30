Каррера поздравил Семака с четвертым подряд чемпионством во главе «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил наставника питерского «Зенита» Сергея Семака с четвертым подряд титулом чемпиона России.

«Поздравляю Семака с тем, что он в четвtртый раз стал чемпионом России! Рад, что знаком с Сергеем! Кроме того что он отличный тренер, он еще и прекрасный человек. «Зенит» на данный момент - это сильнейшая команда России!», - приводит слова итальянского специалиста «Чемпионат».

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (1:3) стал недосягаемым для преследователей.