Александр Тарханов: Пока у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал победу питерского «Зенита» в чемпионате России.

»«Зенит» по делу стал чемпионом. У них все создано для чемпионства. Пока у «Зенита» нет конкурента в РПЛ. Мог быть «Спартак», но у них пока что-то не ладится. ЦСКА тоже может быть, но в этом году они были не конкуренты «Зениту»», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (1:3) стал недосягаемым для преследователей.