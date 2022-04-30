Сергей Семак: Выигрывать каждый год не так просто, как кажется

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал очередное завоеванное чемпионство в чемпионате России по итогам матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

«В первый год у нас было 36 игроков на контракте, потом коронавирус, другие события. Мы решаем задачи, которые стоят перед нами сейчас. И не думаем, что решит УЕФА. Наше дело играть в футбол и добиваться результата. Выигрывать каждый год не так просто, как кажется. Это действительно сложно. Понятно, что те, кто не переживает за «Зенит» хотят видеть других на первых местах. Это нормально», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (1:3) стал недосягаемым для преследователей.