Червиченко объяснил, почему считает Семака «новой глыбой» тренерского цеха

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак достиг той же степени величия, что и Валерий Газзаев с Юрием Семиным.

«Можно ли сравнить Семака с Семиным и Газзаевым по величию? Семин и Газзаев для меня всегда были харизматичными личностями. Может, из-за спокойствия и флегматичности Семака нет ощущения его величия. Наверное, если подумать, то Семак сравнялся с Газзаевым и Семиным по величию. Он, в отличие от этих двоих, еще и как футболист чемпионств навыигрывал. Получается, у нас появилась новая глыба в лице Семака», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (2:3) стал недосягаемым для преследователей.

Для Семака этот титул стал четвертым подряд. По количеству побед в чемпионатах в качестве наставника он сравнялся с Валерием Газзаевым и Юрием Семиным. Впереди только Олег Романцев (восемь).