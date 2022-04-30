Артем Дзюба - о конкурентах в РПЛ: «Динамо» сопротивлялось больше на словах, чем на деле

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба посетовал на то, что соперники сине-бело-голубых оказывают недостаточное сопротивление команде в чемпионате России.

«Меняются ли эмоции после четвертого подряд чемпионства? Наверное, слукавлю, если скажу, что все так же свежо. Хочется какой-то борьбы. Думал, что сегодня будет дерби. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы пришли в себя. ЦСКА ожил, но потом подсдулся. «Динамо» сопротивлялось больше на словах, чем на деле. Если хотите выигрывать чемпионство, странно отдавать дома такие матчи, как с «Уралом», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (1:3) стал недосягаемым для преследователей.