В Госдуме объяснили, почему Дзюбе не стоит присваивать звание почетного гражданина Санкт-Петербурга

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не достоин носить звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

«Нужно ли делать Дзюбу почетным Гражданином? Нет. Это другое. Он иногда не очень адекватно себя ведет. При чем я сейчас не про всем известную историю. Сверхусилий, для того чтобы быть удостоенным такого высоченного звания, Артем не предложил.

Но я бы очень хотел, чтобы после завершения карьеры он остался в Петербурге и был самым крутейшим наставником для будущих чемпионов страны», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (2:3) стал недосягаемым для преследователей.

Для наставника питерцев Сергея Семака этот титул стал четвертым подряд. По количеству побед в чемпионатах в качестве наставника он сравнялся с Валерием Газзаевым и Юрием Семиным. Впереди только Олег Романцев (восемь).