Гендиректор «Зенита» Медведев: Президент УЕФА Чеферин сказал правильную вещь

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина о том, что санкции в отношении России не должны быть направлены против спорстменов.

«Что касается участия в еврокубках, ситуация, конечно, очень непростая. Если мы послушаем заявление Чеферина, он сказал правильную вещь: спортсмены не должны страдать, а если вернуться к истокам, всегда провозглашалось, что спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, он просто попран в ситуациях с нашими паралимпийцами, «Спартаку» не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шанса бороться за чемпионат мира», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 30 апреля глава УЕФА впервые заявил о некоей доброй воле, которую должен проявить союз, поддержав российских спортсменов. В то же время, стало известно о том, что решение по участию российских клубов в еврокубках в будущем сезоне должно быть принято буквально на днях.