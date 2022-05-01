Тен Хаг определился с новым лидером полузащиты «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, который по окончании текущего сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», определился с тем, вокруг кого он будет строить игру команды.

По информации The Sun, специалист попросил клубное руководство приобрести у «Саутгемптона» 27-летнего Джеймса Уорд-Прауса. Эта сделка может обойтись «красным дьяволам» в 75 миллионов евро. Конкурентом «Юнайтед» в борьбе за игрока является другой клуб из Манчестера - «Сити».

В текущем сезоне Уорд-Праус провел 33 матча, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.