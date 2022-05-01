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Романцев хочет, чтобы Аленичев снова возглавил «Спартак»

Сам специалист также высказывал желание вернуться в команду
01 мая 2022 10:11
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что мечтает о возвращении Дмитрия Аленичева на пост наставника красно-белых.

«Да, не все получилось в «Спартаке», были срывы, но Дима не сдавался, строил свою команду. А на это нужно время, которого ему не дали. И то, что он сейчас заговорил о мечте вернуться в «Спартак», сделать его таким, в котором играл сам, меня радует и обнадеживает. Тем более что Дмитрий уже прошел испытание «Спартаком», после чего наверняка станет крепче и удачливей», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аленичев уже возглавлял красно-белых в сезоне 2014/15, однако был уволен после вылета команды из квалификации Лиги Европы. Пришедший на его место Массимо Каррера привел клуб к золотым медалям, к которым позже добавил бронзу и Суперкубок страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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