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«Семак - великий тренер» Капелло - о досрочном чемпионстве «Зенита»

Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России.
01 мая 2022 12:11
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита» в чемпионате РПЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга завоевал титул после победы в матче 27-го тура против московского «Локомотива» (3:1).

«Очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Отметим, что рекорд по количеству побед в чемпионатах России удержиает московский «Спартак» с десятью титулами (10).

источник: Чемпионат.com
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