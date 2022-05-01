«Семак - великий тренер» Капелло - о досрочном чемпионстве «Зенита»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита» в чемпионате РПЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга завоевал титул после победы в матче 27-го тура против московского «Локомотива» (3:1).

«Очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Отметим, что рекорд по количеству побед в чемпионатах России удержиает московский «Спартак» с десятью титулами (10).