Кечинов считает, что «Крылья Советов» попортят крови «Спартаку» в матче РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от игры команды в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Ранее бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев признался, что мечтает о возвращении Дмитрия Аленичева на пост наставника команды.

«Крылья» - очень симпатичная команда, видно, что есть поставленная игра. Если говорить о прогнозе, то соперник — очень приличная команда. Фаворитом, наверное, не считается, но крови попортит очень много. За результат немного беспокойно», - приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Добавим, что «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.