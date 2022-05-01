Хлусевич выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» на матч 27-го тура РПЛ.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Добавим, что «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.
источник: РПЛ