Почеттино сравнил уровень игры Месси и Марадоны

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил уровень игры нападающего парижской команды Лионеля Месси и легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Последний был признан игроком столетия по версии ФИФА в 2000 году.

«Месси находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» был большой переменой, был необходим процесс адаптации. Некоторые обстоятельства не позволяли Лионелю чувствовать себя так же комфортно, как в «Барселоне». Оценивать его таким образом не совсем правильно. Следующий сезон будет совершенно другим», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» перед сезоном 2021/22. В «Барселоне» Лионель провел 21 год.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 13 голевых передач.