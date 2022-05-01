Максим Траньков: Неожиданно, но здорово, что «Зенит» оформил чемпионство в игре с «Локомотивом»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита».

В матче 27-го тура РПЛ петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и завоевал четвертый титул подряд.

«Это было неожиданно, но здорово, что оформили чемпионство в матче с «Локомотивом». Хорошо, что соперник дал такую возможность, и наш клуб ею воспользовался. Что касается других целей, то я бы хотел более внятной игры в еврокубках. Более стабильного выступления на европейской арене», - цитирует Транькова Sport24.ru.

Добавим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве наставника и сравнялся по этому показателю с Валерием Газзаевым.