Горшков вывел «Крылья Cоветов» вперед в матче со «Спартаком», реализовав пенальти

В Москве проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Счет на 31-й минуте открыли гости. Пенальти реализовал защитник Юрий Горшков. Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил удар ногой, но мяч отлетел в сетку ворот.

Отметим, что главный судья встречи Евгений Турбин назначил 11-метровый после видеопросмотра. В штрафной площади мяч после удара игрока самарской команды попал в руку защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Добавим, что «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.