«Крылья Советов» выигрывают у «Спартака» после первого тайма

На стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился первый тайм встречи 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

После первых 45 минут подопечные Паоло Ваноли уступают со счетом 0:1. В составе «Крыльев» отличились Юрий Горшков. Он реализовал 11-метровый на 30-й минуте. Решение арбитра о назначении пенальти было принято после видеопросмотра.

На данный момент в таблице чемпионата России »Спартак» занимает десятое место, «Крылья» располагаются на седьмой строчке.