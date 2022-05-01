Два гола Бонуччи принесли «Ювентусу» победу над «Венецией»

«Ювентус» обыграл «Венецию» со счетом 2:1 в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Дублем в составе «старой синьоры» отметился Леонардо Бонуччи. Защитник забил голы на 7-й и 76-й минутах. Гости ответили точным ударом Маттиа Араму (71).

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 69 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы. «Венеция» располагается на 20-й строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Дженоа» (6 мая), а «Венеция» отправится в гости к «Салернитане» (5 мая).