«Куда Жиго должен был девать руку?» Федотов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался относительно эпизода с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Главный судья Евгений Турбин посмотрел видеоповтор и назначил 11-метровый, после того, как защитник красно-белых Самуэль Жиго сыграл рукой в своей штрафной.

«Для меня это точно не пенальти. Жиго, который тянется ногой к мячу и его рука находится в естественном положении по движению тела. Рука не отставлена вверх, по динамике он тянется вверх и его рука начинает отходить вверх за ним, и конечно, в этот момент мяч попадает в руку. Куда ее нужно было деть? Это не пенальти!», — цитирует Федотова «РБ-Спорт».

Добавим, что ответный гол «Спартак» забил также с пенальти. Мяч в активе Александра Соболева.