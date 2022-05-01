«Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне, обыграв «Крылья Советов». Дубль оформил Соболев

Матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» – «Крылья Советов» завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».

Чемпионат России

27-й тур

«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: Соболев, 61 (пен.); 84 - Горшков, 30.