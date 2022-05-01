Бонуччи похвалил «Венецию» за открытый футбол против «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу своей команды над «Венецией» (2:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

«Нам нужно было добыть победу, чтобы последние три игры не были слишком сложными, но «Венеция» заслуживает похвалы за то, что приехала сюда играть в открытый футбол», - приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

Дублем в составе «старой синьоры» отметился Леонардо Бонуччи. Защитник забил голы на 7-й и 76-й минутах. Гости ответили точным ударом Маттиа Араму (71).

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 69 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы. «Венеция» располагается на 20-й строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Дженоа» (6 мая), а «Венеция» отправится в гости к «Салернитане» (5 мая).