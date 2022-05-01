Игорь Осинькин: У Пиняева не очень хорошее физическое состояние

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему полузащитник команды Сергей Пиняев получает мало игрового времени.

Напомним, что самарская команда в матче 27-го тура РПЛ уступила в гостях «Спартаку» - 1:2.

«Наши фланговые нападающие Ежов и Зиньковский играют стабильно. Кроме первого тура, когда Ежов был травмирован, они были здоровы. Ровно проводят сезон. Пока они не дают шанса Пиняеву заиграть. Плюс у Сергея была травма, у него не очень хорошее физическое состояние», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне 17-летний Пиняев принял участие в 26 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.