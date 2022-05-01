Владислав Радимов: «Урал» - фаворит в матче против «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы «Спартака» на победу в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Уралом».

Напомним, что красно-белые одержали первую волевую победу в сезоне, обыграв дома «Крылья Советов» (2:1).

««Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится», - цитирует Радимова «Метарейтинг».

Добавим, что подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице. «Урал» идет 14-м (27).