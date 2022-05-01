Соболев - о победе над «Крыльями»: Если сравнивать таймы - это как будто разные матчи

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после победу своей комнды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Если сравнивать первый и второй таймы - это как будто разные матчи. После первого тайма, когда я говорил, что мы действовали безобразно, я понимал, что мы изменим игру», - сказал Соболев в эфире канала «Матч Премьер».

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».